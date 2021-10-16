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«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибух у мечеті в Кандагарі

Як стверджують в «ІГ», окремі напади в різних частинах мечеті здійснили двоє смертників

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух у мечеті у Кандагарі.

Як стверджують в «ІГ», окремі напади в різних частинах мечеті здійснили двоє смертників.

Внаслідок нападу загинули щонайменше 36 людей, 70 отримали поранення, повідомили Радіо Свобода представники розвідки Кандагара.

Напад стався через кілька днів після того, як «Ісламська держава» заявила про скоєння вибуху в шиїтській мечеті в Кундузі на півночі Афганістану, в результаті якого загинули 46 людей.

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