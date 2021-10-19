Криза з біженцями може вплинути на економіку Афганістану та його сусідів – МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявляє, що економіка Афганістану може скоротитися цьогоріч до 30 відсотків, що загрожує злиднями мільйонам афганців, а країни-сусіди стрикнуться з викликами щодо своїх економік та безпеки.

Як йдеться в доповіді МВФ 19 жовтня, внутрішнє переміщення може спровокувати «сплеск» біженців за кордоном.

МВФ, не даючи оцінок потенційного числа біженців, заявив, що великий приплив біженців «може стати тягарем для державних ресурсів в країнах, що приймають біженців, посилити тиск на ринку праці і призвести до соціальної напруженості», наголосивши на необхідності допомоги з боку міжнародного співтовариства.

До кінця минулого року в Афганістані було 3,5 мільйона переміщених осіб і майже 3 мільйони афганських біженців по всьому світу – половина з них в сусідньому Пакистані.

За даними МВФ, якщо припустити, що ще мільйон афганців покине свою батьківщину і оселиться в інших країнах пропорційно існуючому розподілу біженців з Афганістану, то щорічні витрати на їхнє розміщення, до прикладу, в Таджикистані складуть 100 мільйонів доларів (1,3% ВВП), близько 300 мільйонів доларів – в Ірані (0,03% ВВП), і понад 500 мільйонів доларів в Пакистані (0,2% ВВП).

У звіті наголошується, що падіння експорту в Афганістан, ймовірно, матиме «важливі галузеві та соціальні наслідки» для Ірану, Пакистану, Туркменистану та Узбекистану. Експерти кажуть – це тому, що «експорт зосереджений на сільськогосподарських і основних споживчих товарах, паливі та сировині, до виробництва і розподілу яких залучені вразливі групи населення, такі як фермери і дрібні торговці».

Після переходу влади до рук талібів у середині серпня Афганістан пережив «численні потрясіння», які призвели до падіння імпорту, знецінення місцевої валюти, прискорення інфляції і падіння рівня життя.