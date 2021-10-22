Путін: Росія прагне виключити «Талібан» зі списку терористів

Росія прагнутиме до виключення руху «Талібан» зі списку заборонених терористичних організацій, заявив Володимир Путін 21 жовтня на пленарній сесії дискусійного клубу «Валдай». При цьому російський лідер визнав, що в першу чергу це має зробити Рада безпеки ООН.

15 серпня радикальний ісламістський рух «Талібан», визнаний у багатьох країнах світу, включно з Росією, терористичним, без бою захопив столицю Афганістану Кабул. Президент Ашраф Гані залишив країну, заявивши, що хоче уникнути великої гуманітарної катастрофи. Афганістан фактично повністю опинився під контролем талібів.

Західні країни не визнають владу радикального руху. Російська влада, не визнаючи її офіційно, регулярно проводить зустрічі з талібами, приймаючи їх у Москві. Одна з таких зустрічей відбулася цього тижня: делегацію «Талібану» прийняв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він наголосив на необхідності взаємодії з новою владою Афганістану незалежно від її статусу на міжнародній арені.