Афганістан: таліби напали на журналістів на акції жінок за свої права в Кабулі

Бойовики «Талібану» напали на декількох журналістів, які висвітлювали мітинг в Кабулі, організований групою жінок за «працю, хліб і освіту», повідомляє Афганська служба Радіо Свобода «Радіо Азаді».

Оскільки дівчаткам тільки у 5-ти із 34 провінцій Афганістану дозволено відвідувати середні школи, а більшості жінок наказано не повертатися на роботу, 21 жовтня група з 20 жінок вийшла на вулиці Кабула, щоб захистити свої права.

Перед втручанням талібів демонстранти скандували гасла на кшталт «Не політизуйте освіту».

У якийсь момент боєць талібів вдарив іноземного фотографа гвинтівкою і штовхнув ногою, в той час як інший бойовик вдарив журналіста кулаком, повідомляє AFP. За даними агентства, щонайменше двоє інших журналістів поранені.

«Талібан» наразі ситуацію ніяк не коментував.

Після повалення міжнародно визнаного уряду в Кабулі в середині серпня «Талібан» заявив, що проявлятиме більшу поміркованість, ніж під час свого жорстокого правління з 1996 по 2001 рік, коли дівчаткам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам заборонялося працювати, вчитися тощо.

Однак ООН та правозахисні організації звинуватили нових правителів Афганістану у запровадженні «широкомасштабних обмежень» на ЗМІ, свободу слова і права жінок. Також «Талібан» оголосив 11 нових «правил журналістики», які, за словами правозахисників, можуть бути використані для переслідування журналістів, а також затримання і побиття деяких з них за останні тижні.