Представники «Талібану» приїхали до Москви

Росія приймає делегацію «Талібану», який контролює Афганістан, для переговорів за участі представники Китаю, Пакистану та восьми інших країн.

Конференція 20 жовтня в Москві є однією з найзначніших міжнародних зустрічей «Талібану», який є забороненим у Росії, відтоді, як таліби захопили контроль над Кабулом в середині серпня.

Виступаючи на засіданні, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Москва визнає «зусилля «Талібану» щодо стабілізації військово-політичної ситуації і налагодження роботи державного апарату», у той час, як екстремістські групи, такі як «Ісламська держава» і «Аль-Каїда», намагаються «скористатися перевагами» нестабільності.

За словами Лаврова, Москва вважає формування «по-справжньому інклюзивного» уряду в Кабулі єдиним способом досягнення «стабільного миру» в країні.

Делегацію «Талібану» на переговорах, в яких не беруть участі США, очолює виконувач обов’язків віцепрем’єра угруповання Абдул Салам Ханафі, а також в.о. міністра закордонних справ Амір Хан Муттакі.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що одна з цілей зустрічі – консолідувати «зусилля міжнародного співтовариства щодо запобігання гуманітарній кризі» після захоплення влади «Талібаном».

Формування «всеосяжного уряду» в Кабулі також буде на порядку денному, йдеться в повідомленні.

Представник «Талібану» Забігулла Моджагід заявив, що угруповання попросить учасників про економічну допомогу і політичну підтримку.