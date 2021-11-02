Два вибухи у військовому шпиталі в Кабулі: «Талібан» заявляє про щонайменше 15 загиблих

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок двох вибухів, супроводжуваних стріляниною, що сталися 2 листопада в найбільшому військовому госпіталі Афганістану в Кабулі.

Співробітник служби безпеки «Талібану» повідомив Reuters, що щонайменше 15 людей загинули, 34 зазнали поранень у результаті вибухів.

На фотографіях, якими діляться місцеві жителі, видно клуби диму над районом військового шпиталю, розрахованого на 400 ліжок.

Заступник речника уряду «Талібану» Білал Карімі заявив, що причина вибухів, які пролунали біля воріт лікарні, досі невідома.

Відповідальності за вибухи на себе наразі не взяло жодне угруповання.

«Ісламська держава у провінції Хорасан» («ІД-Х»), місцевий осередок екстремістського угруповання «Ісламська держава», яке здійснило низку нападів на мечеті й інші об’єкти після захоплення Кабула талібами в серпні, атакувало згаданий шпиталь у 2017 році. Тоді загинули понад 30 людей.