США: сенаторки закликали Байдена захистити жінок і дівчат в Афганістані

Усі жінки-сенаторки США закликали президента Джо Байдена захистити права афганських жінок і дівчат після виведення американських військ з Афганістану.

У двопартійному листі 24 американські законодавиці на чолі з демократкою Даян Файнштейн і республіканкою Джоні Ернст закликали адміністрацію Байдена розробити «міжвідомчий план» щодо збереження політичних, соціальних, економічних й основних прав афганських жінок і дівчат.

«Відхід американців від Афганістану поставив під загрозу отримані тяжкими зусиллями здобутки афганських жінок і дівчат», – йдеться у листі.

Сенаторки наголошують, що минулого року близько 3,5 мільйонів афганських дівчат навчалися в школах, а 100 тисяч жінок відвідували вищі навчальні заклади.

«Однак, не маючи законного афганського уряду та військових сил, які б їх захистили, жінки і дівчата зараз страждають від знущань режиму талібів із послужним списком жорстокого поводження, ізоляції й позбавлення їх життя та свободи», – йдеться у листі.

«Жінки стали жертвами цілеспрямованих побоїв і вбивств, і їм заборонено виходити з дому без опікуна-чоловіка», – йдеться у заяві.

24 сенаторки наголосили, що план адміністрації Байдена має стосуватися того, як Сполучені Штати працюватимуть із міжнародними організаціями, такими як ООН, щоб притягнути талібів до відповідальності.

«Афганські жінки та дівчата потребують наших дій зараз. Ми просимо та з нетерпінням чекаємо брифінгу від адміністрації щодо вашого плану», – підсумовується в листі.

Після повалення міжнародно визнаного уряду в Кабулі в середині серпня таліби заявили, що будуть проявляти більше поміркованості, ніж під час свого попереднього правління з 1996 по 2001 рік, коли дівчатам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам забороняли працювати, навчатися і займатися спортом.

Однак Організація Об’єднаних Націй і правозахисні групи заявили, що «Талібан» порушив свої обіцянки дозволити жінкам працювати, а дівчатам мати доступ до всіх рівнів освіти, і звинуватили нових правителів Афганістану у запровадженні «широких обмежень» проти ЗМІ і свободи слова.