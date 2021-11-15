Афганська валюта впала до мінімуму за два десятиліття

Національна валюта Афганістану досягла найнижчого за останні два десятиліття рівня щодо долара США, це сталося через три місяці після захоплення влади талібами.

Обмінний курс на валютному ринку країни 14 листопада оцінювався на рівні 95 афгані за один долар. Двома днями раніше курс становив 91,50 афгані за один долар США. Нова афганська валюта вперше була надрукована в Німеччині в 2002 році за курсом 43 афгані за один долар.

До захоплення влади талібами в середині серпня попередній уряд у Кабулі підтримував вартість національної валюти, регулярно вливаючи на ринок долари. Після захоплення багато західних країн, включно зі Сполученими Штатами, заморозили афганські кошти у своїх банках і припинили надавати фінансову підтримку, яку пропонували попередньому уряду. З падінням курсу валюти щодо долара ціни на паливо та харчі в країні неодмінно зростуть, оскільки зростають витрати на імпорт продукції.