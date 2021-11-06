Афганістан: таліби заарештували двох людей через вбивство чотирьох жінок, у тому числі активістки

Представник адміністрації «Талібану» з внутрішніх справ повідомив про арешт двох людей заарештовано у зв’язку з вбивством чотирьох жінок, у тому числі правозахисниці, у північному місті Афганістану Мазарі-Шаріф.

У відеозверненні, оприлюдненому 6 листопада, представник талібів повідомив про зізнання затриманих у тому, що вони заманювали жінок до будинку, де згодом знайшли їхні тіла.

Він не уточнив, чи зізналися підозрювані у вбивстві, і не назвав їхніх мотивів.

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В одній із жертв упізнали 29-річну Фрозан Сафі – викладачку університету та активістку із захисту прав жінок із Культурного центру Зайнуддіна Мохаммеда Бабара.

За словами директора центру, Сафі намагалася виїхати до свого нареченого за кордоном і боялася за свою безпеку під правлінням «Талібану», який захопив контроль над країною в середині серпня.

Керівник центру сказав агентству AP, що Сафі залишила свій дім три тижні тому, щоб зустрітися з кимось, на її думку, міг допомогти їй виїхати з Афганістану.

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Після повалення міжнародно визнаного уряду в Кабулі в середині серпня таліби заявили, що будуть проявляти більше поміркованості, ніж під час свого попереднього правління з 1996 по 2001 рік, коли дівчатам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам забороняли працювати, навчатися і займатися спортом.

Однак Організація Об’єднаних Націй і правозахисні групи заявили, що «Талібан» порушив свої обіцянки дозволити жінкам працювати, а дівчатам мати доступ до всіх рівнів освіти, і звинуватили нових правителів Афганістану у запровадженні «широких обмежень» проти ЗМІ і свободи слова.