Понад 81% вбивств журналістів у світі за останні 10 років лишилися безкарними – доповідь CPJ

За 81% вбивств журналістів, скоєних за останні 10 років, ніхто не поніс покарання, свідчать дані доповіді Комітету захисту журналістів (CPJ), оприлюдненій 28 жовтня.

За даними авторів «Індексу безкарності 2021», за останні 10 років у світі були вбиті 278 журналістів, і у 226 випадках ніхто не був покараний.

Індекс цього року за показником безкарності очолюють ті ж країни, що й раніше – Сомалі, Сирія, Ірак та Південний Судан. До першої десятки також увійшли Мексика, Філіппіни, Бразилія, Пакистан та Росія.

Показник не враховує загибель журналістів на полі бою чи в ході виконання небезпечних завдань.

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Автори звертають увагу на ситуацію в Афганістані, де за останні 10 років загинули 17 місцевих журналістів, чиї вбивці не були знайдені. З них п’ятеро були вбиті в 2020 році. Щонайменше двоє з них – репортер афганської служби Радіо Свобода Ельяс Дайї та фрилансер Рахматулла Нікзад – отримували погрози з боку угруповання «Талібан» перед смертю.

Це дає CPJ підстави припускати, що з приходом талібів до влади в країні лишається мало шансів на встановлення причетних до вбивств.

Комітет також вказує на те, що афганським журналістам загрожує небезпека і з боку локального осередку екстремістського угруповання «Ісламська держава». Воно взяло на себе відповідальність за загибель як мінімум дев’ятьох журналістів у квітні 2018 року внаслідок вибуху смертника, а також вбивство журналістки Малалай Майванд наприкінці 2020 року.