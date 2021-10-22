Правозахисники закликали владу Узбекистану розслідувати погрози журналістам Радіо Свобода

Комітет захисту журналістів закликав владу Узбекистану розслідувати інформацію про погрози життю, які отримують журналісти узбецької служби Радіо Свобода перед виборами президента країни.

«На безпрецедентні й огидні погрози журналістам за останні дні має бути ясна і чітка відповідь влади», – заявила правозахисна організація, яка базується в Нью-Йорку.

Координатор програм комітету в Європі і Центральній Азії підкреслила, що «жоден журналіст не повинен працювати в умовах погроз, і узбецький уряд має негайно вдатися до дій, щоб встановити джерело погроз і притягнути винних до відповідальності».

16 жовтня всього за 30 хвилин у телеграм-каналі узбецької служби Радіо Свобода з’явилися десятки повідомлень із погрозами й образами на адресу журналістів і їхніх родичів. Повідомлення містили погрози обезголовлювання і сексуального насильства і супроводжувалися порнографією.

Погрози надійшли з анонімних акаунтів, але співробітники з’ясували, що як мінімум два повідомлення були написані акаунтами, які просувають у соцмережах провладну політику.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав погрози на адресу узбецької служби «огидними» і закликав Ташкент негайно припинити тактику залякування щодо незалежних ЗМІ.

Сайт узбецької служби Радіо Свобода заблокований в Узбекистані з 2019 року.

Президентські вибори в Узбекистані призначені на 24 жовтня. ЦВК зареєструвала п’ятьох кандидатів, серед яких чинний голова держави Шавкат Мірзійоєв від Ліберально-демократичної партії. Його конкурентами на виборах стануть Бахром Абдухалімов від соціал-демократичної партії «Адолат», Нарзулло Обломурадов від Екологічної партії, Алішер Кодиров від Демократичної партії і Максуда Ворісова від Народно-демократичної партії.