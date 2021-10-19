Співробітники узбецької служби Радіо Свобода отримують погрози напередодні президентських виборів

Співробітники узбецької служби Радіо Свобода (Радіо Озодлік) почали отримувати погрози вбивством напередодні президентських виборів, які мають відбутися наступного тижня.

За один день, 16 жовтня, всього за 30 хвилин в Telegram-каналі узбецької служби з’явилися десятки повідомлень з погрозами журналістам RFE/RL.

У повідомленнях були погрози вбивством та сексуальним насильством, які супроводжувалися зображеннями з порнографічними елементами та ідентичного змісту повідомленням: «Справжня мета Озодлік – організувати заколот в Узбекистані, порушити мир і дискредитувати нашого президента». У повідомленні також містилися образи на адресу співробітників узбецької служби Радіо Свобода і їхніх матерів.

Повідомлення надходять переважно з анонімних акаунтів. Втім, співробітникам Радіо Озодлік вдалося з’ясувати, що принаймні дві погрози надійшли від акаунтів користувачів, які просувають політику уряду щодо збройних сил.

Президент RFE/RL Джеймі Флай назвав погрози «огидними» і закликав уряд Узбекистану негайно припинити свою тактику залякування щодо незалежних ЗМІ.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв позиціонує себе як демократичного реформатора після того, як він захопив владу у 34-мільйонній країну після смерті свого авторитарного попередника Іслама Карімова у вересні 2016 року. З наближенням президентських виборів, запланованих на 24 жовтня, у країні почастішали арешти та напади на блогерів і журналістів.

Сайт Радіо Озодлік кілька разів блокували, а запити Радіо Свобода про офіційну акредитацію кореспондентів у країні лишилися без відповіді.

У рейтингу свободи преси від «Репортерів без кордонів» за 2021 рік Узбекистан посів 157-ме зі 180 місць.