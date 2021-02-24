В Узбекистані заперечують розслідування Радіо Свобода про таємний гірський курорт президента країни

В Узбекистані заперечують розслідування Радіо Озодлік, Узбецької служби Радіо Свобода, про таємний розкішний гірський курорт, збудований для президента країни Шавката Мірзійоєва, як «безпідставний і неправдивий».

Як заявила державна компанія «Узбецька залізниця», що її розслідування пов’язало з прискореним будівництвом маєтку в заповідній зоні Угом-Чоткольського національного парку, місцевість Шоввозсой, названа за річкою в ній, була передана залізниці 2010 року «з метою зберегти наявну екосистему».

За твердженням компанії, протягом останніх десяти років вона використала 495 мільярдів сумів (близько 43 мільйони доларів США) позабюджетних коштів для розвитку інфраструктури і рекреаційних об’єктів у природному парку. Курорт Шоввозсой та інші курорти в цій зоні дають роботу приблизно 90 тисячам людей, мовиться в заяві.

Але в ній не згадано про численні моменти розслідування, що залишає проєкт і далі таємничим.

Будівництво великого маєтку, який має вертолітні майданчики і оточений зоною заборони польотів, почали 2017 року і в основному завершили вже 2018-го.

Як кажуть місцеві мешканці, створення нового водосховища біля маєтку порушило природне водопостачання, призвело до виселення частини людей і спричинило шкоду довкіллю.

Як з’ясувало розслідування Радіо Свобода, будівництво водосховища здійснювала компанія, політично пов’язана з владою, як також будувала гідровузол Сардоба на сході Узбекистану. Його гребля прорвалася 2020 року, внаслідок чого шість людей загинули, а тисячі були змушені залишити свої домівки, мовиться в розслідуванні.

Офіційні особи ніколи не пояснювали публічно питання про водосховище й курорт і не надавали даних про витрачені на них кошти. За оцінками численних джерел Радіо Свобода, на їхнє будівництво витратили суми в сотні мільйонів доларів.

Будівельники розповідали, що від них вимагали здавати телефони під час роботи на об’єкті. Під’їзди до території перекриті пропускними пунктами з охороною.

Мірзійоєв, який прийшов до влади 2017 року, зображає себе як відданого збільшенню відкритості, дотриманню прав людини й боротьбі з корупцією в цій 30-мільйонній центральноазійській країні, що має виглядати як разючий контраст із його попередником-автократом Ісламом Карімовим.