CPJ: влада України має провести ретельне розслідування нападу на журналістів у державному банку

Базований у Нью-Йорку «Комітет захисту журналістів» (CPJ) закликає українську владу провести ретельне розслідування нападу на журналіста й оператора «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) під час запису інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

Крім того, влада має гарантувати, що всі журналісти можуть працювати в безпечному середовищі, наголосили у CPJ.

«Ставити чиновникам державних банків незручні запитання – це те, що журналісти роблять для суспільного блага, і напад на них із метою заволодіння їхньою апаратурою – абсолютно неприйнятний», – сказала Гульноза Саїд, координаторка програми CPJ у Європі та Центральній Азії.

«Українській владі слід розслідувати напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» і притягнути винних до відповідальності. Журналісти зі «Схем» не вперше стикаються з насильством, і їхня безпека повинна бути забезпечена», – наголосила вона.

4 жовтня на журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

Мецгеру не сподобалося одне з запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» і «дістати із них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Водночас наглядова рада «Укрексімбанку» заявила, що «занепокоєна та стурбована звинуваченнями проти банку в перешкоджанні журналістській діяльності» і проводить перевірку.