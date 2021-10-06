Посол Британії стурбована нападом на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс стурбована нападом на журналіста й оператора «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) під час запису інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

«Стурбована повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів Радіо Свобода з боку представників державного «Укрексімбанку». Будь-які напади на медіа неприпустимі. Рада чути, що поліція розпочала розслідування», – написала Сіммонс у твітері ввечері 5 жовтня.

4 жовтня на журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

Мецгеру не сподобалося одне з запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» і «дістати із них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Водночас наглядова рада «Укрексімбанку» заявила, що «занепокоєна та стурбована звинуваченнями проти банку в перешкоджанні журналістській діяльності» і проводить перевірку.