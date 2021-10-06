В Офісі президента відреагували на напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що позиція ОП повністю співвідноситься із суспільним осудом дій керівництва державного банку». Йдеться про інцидент, який стався під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку». На журналістів «Схем» (проєкту Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) скоїли напад після того, як Євгену Мецгеру поставили незручне запитання.

Заяву Михайла Подоляка оприлюднили на офіційному сайті президента.

«Ситуація навколо «Укрексімбанку» може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов’язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися», – заявив Подоляк.

Також у повідомленні йдеться про те, що Національна поліція і наглядова рада «Укрексімбанку» вже зробили відповідні заяви.

Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження «аналізує всі обставини того, що сталося». Наглядова рада заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні наглядової ради та, згідно з процедурами в банку, може відбуватися й «модерування подальшого розвитку» цієї ситуації для фінустанови, повідомляє Офіс президента.

«Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування і перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати», – йдеться у повідомленні Офісу президента.

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».