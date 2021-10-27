«Велика ганьба для наглядової ради банку» – Гонтарева про скандал в «Укрексімбанку»

За скандал в «Укрексімбанку» відповідальна наглядова рада банку, вважає ексголова НБУ Валерія Гонтарева.

«Яким чином в стратегію експортно-імпортного «Укрексімбанку» могла потрапити ідея кредиту під проблемний актив (ТРЦ SkyMall – ред.). До того ж, правило НБУ говорить, що позичальникам, які генерують виручку тільки в гривні, долари давати не можна... Я вже не кажу, що від таких кредитів банк треба було розчищати, а не накопичувати нові. І це все на очах і під егідою цієї наглядової ради. Це величезна ганьба наглядової ради. І я думаю, треба передбачати законодавчо, як можна відкликати подібних незалежних членів наглядової ради», – сказала Валерія Гонтарева в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, саме призначення Євгена Мецгера головою «Укрексімбанку» було неправильним, на цій посаді вона очікувала побачити «реально незалежного, досвідченого банкіра з міжнародною репутацією».

«Я чула, що він був одним із кандидатів і на голову НБУ. Сподіваюся, після подібної ганьби, яку він влаштував з журналістами, його кандидатура не буда там розглядатися, сподіваюся, він отримав урок. Не хочу йому бажати нічого поганого в його кар’єрі, але для керівництва НБУ і керівництва «Укрексімбанку» він точно не підходив», – додала Валерія Гонтарева.

11 жовтня наглядова рада «Укрексімбанку» звільнила Євгена Мецгера з посади голови банку.

10 жовтня проєкт Радіо Свобода «Схеми» випустив розслідування про діяльність «Укрексімбанку».

Раінше під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалось запитання, і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Журналісту вдалося записати інцидент на аудіо.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.