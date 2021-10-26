«Просто заговорюємо проблему» – Гонтарева прокоментувала можливу приватизацію «Приватбанку»

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева наразі не бачить можливості для приватизації «Приватбанку». На її думку, такий процес може бути оскаржений колишніми власниками банку, які вже раніше подали чимало позовів.

«Коли я йшла з НБУ, було, по-моєму, 600 позовів від Коломойського і його компаній. Тепер цих позовів тисяча. Якщо можна оскаржити призначення голови правління «Приватбанку» через суд, то чому не можна оскаржити поділ активів на «поганий» і «хороший» банк і знову все це затягнути на неймовірну кількість років», – сказала Валерія Гонтарева в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, раніше вона сподівалася на швидку приватизацію, але зараз не бачить для цього передумов. Валерія Гонтарева вважає, що приватизація навряд чи можлива без повернення активів банку і притягнення до відповідальності колишніх його власників.

«Вирішувати проблему треба реальними способами – поверненням активів, переслідуванням цих власників. А так ми просто «заговорюємо проблему», щоб красиво виглядало. Так, очищений банк може бути красиво проданий, але як це зробити? Будь-яке очищення активів буде оскаржене тими самими судами. Відсутність судової реформи, відсутність дієвих правоохоронних органів – це ж нікуди не зникло. Коли ми націоналізували банк у 2016 році, у мене була відповідь така – все буде дуже швидко, тому що агенція Kroll знайшла всі ці активи, провела аудит, підготувала велику кількість документів, які використали для позовів. Але, як ви бачите, «віз і нині там». Не те, що нічого не повернули, але я навіть не бачу підозр, які б пред’явили акціонерам», – зазначила Валерія Гонтарева.

Вона нагадала, що на націоналізацію «Приватбанку» держава витратила 5,5 мільярдів доларів, водночас до колишніх власників банку подано позовів на 10 мільярдів доларів.

У серпні 2021 року Кабмін затвердив оновлену стратегію розвитку «Приватбанку». Один з варіантів приватизації – розділити банк на умовно «хороший банк» і банк з проблемними активами, після цього «хороший банк» продати інвестору. Також розглядається можливість продажу всього банку.

Повне інтерв’ю з Валерією Гонтаревою дивіться на платформах Радіо Свобода 27 жовтня о 10:00.