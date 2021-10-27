Продаж «Приватбанку», скандал в «Укрексімбанку», «офшори Зеленського» та «плівки Медведчука». Інтерв'ю з Валерією Гонтаревою

Коли продадуть «Приватбанк»? Як ставитися до «офшорів Зеленського»? Хто несе відповідальність за скандал в «Укрексімбанку»? Про це і не тільки Валерія Гонтарева розповіла в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода. Ексочільниця Нацбанку також прокоментувала свою нібито причетність до «справи Медведчука».

– Хочу почати з історії, яка нещодавно сталася в державному «Укрексімбанку». Там видали 60 мільйонів доларів кредиту бізнесмену, який сплачує «податки» угрупованню «ДНР». Як це взагалі могло статися? Це проблема реформи корпоративного управління, яка не відбулась до кінця?

– Одразу хочу пригадати, з чого розпочиналось реформа корпоративного управління. Ще в 2005 році ми разом із міністром фінансів Наталією Яресько зробили план, згідно з яким державні банки були повинні мати корпоративне управління. Дуже довго, ви знаєте, ця реформа не була проголосована. Тільки, здається, в кінці 2019 року, тоді міністром фінансів була Оксана Макарова, вона змогла це все довести до завершення, змогла зробити корпоративне управління. Тому що наглядові ради у державних банках не працювали. Це всіляко гальмувалось.

І яким же було моє розчарування, коли я побачила, що почало відбуватися в наглядовій раді «Укрексімбанку» із самого початку. Коли раптом, на незалежному конкурсі, ви розумієте, перемагає колишній однокласник, одногрупник, знову «любі друзі» – куми і так далі. Я очікувала побачити в такому великому банку незалежного досвідченого банкіра із міжнародною репутацією.

– Це ми говоримо вже зараз про Євгена Мецгера?

– Так. І це, звичайно, був такий елемент ганьби.

Потім, коли був дзвінок президента з питанням: «Женя, а що там відбувається?» – це була друга ганьба.

Знову таки, ганьба самої наглядової ради... Я не хочу дорікати членам наглядової ради від уряду та президента. Це, можна сказати, їхнє право. Мої претензії до незалежних членів наглядової ради – до чотирьох людей. І те, що я бачила останнім часом – це, звичайно, без сумнівів, в моєму розумінні, невдала корпоративна реформа.

Це величезна ганьба

А останнє – те, що ми дізналися про існування таких кредитів. Яким чином в стратегії експортно-імпортного «Укрексімбанку» взагалі могла опинитися ідея кредиту під проблемний актив під торговельно-розважальний комплекс SkyMall? Я вже не кажу про те, що регуляція Національного банку України говорить про те, що позичальникам, які генерують виручку тільки в гривнях, не можна давати позику в доларах...

І це все на очах чи і під егідою наглядової ради. Це величезна ганьба для наглядової ради. Я думаю, що треба вже прописати законодавство таким чином, щоб знати, як відкликати таких незалежних членів наглядових рад.

– Яким ви бачите майбутнє Євгена Мецгера? Зараз він пішов з посади, але чи зруйнована його репутація через це? Адже ми знаємо, що в Україні не завжди інститут репутації спрацьовує.

– Я чула, що він був навіть одним із кандидатів на голову Національного банку України. Після подібної ганьби: того, що він влаштував із журналістами, його кандидатура більше не буде там розглядатися. Сподіваюся, що він виніс уроки. Він – ще молодий хлопець, і я не хочу бажати йому чогось поганого, та для центрального банку і для керівництва величезним експортно-імпортним банком він точно не підходив.

– Чи доцільно державі мати державні банки? Якщо Кабмін взагалі рухається до того, аби зменшити свою присутність в капіталах державних банків. І, зокрема, ми знаємо що найбільший і, напевно, найбільш проблемний в цьому контексті банк – це «Приватбанк». Як ви вважаєте, чи реально його приватизувати і коли це станеться?

– Ми написали стратегію державних банків разом із Мінфіном ще в 2016 році. Тому вона вся є, ви можете відкрити, є велика презентація, де видно, як це буде відбуватися.

– Але вже були повідомлення про те, що це відкладається через наслідки кризи, яку спричинив коронавірус. Говорили, що має зростати реальне ВВП України впродовж двох кварталів, і тоді почнуть знову готуватися до приватизації «Приватбанку». Це якось змінило стратегію чи ні?

– Насправді це має право на життя. Бо те, що відбувається із COVID-19, скоріше за все, може зсувати деякі плани.

Було 600 позовів від Коломойського. Тепер цих позовів 1000

Що стосується приватизації «Приватбанку». Ми можемо все що завгодно зараз розповідати – його поділять на «хороший» і «поганий» банк. Те, що «хорошу» частину продамо за великі гроші, а «погану» поховаємо на кладовищі мертвих активів. Це все можна робити. Це все технологія. Але хочу вам сказати, що коли я йшла із Національного банку, був травень 2017 року, в Національному банку, в Мінфіні і в самому «Приватбанку» було, здається, 600 позовів від Коломойського та його компанії. Тепер цих позовів 1000.

Якщо можна оскаржити призначення голови правління «Ощадбанку» чи того ж голови правління «Приватбанку» через суд, то чому не можна оскаржити будь-яке розділення активів на «хороший» і «поганий» банк – і це все затягнути на неймовірну кількість років? Тому це все просто заговорювання проблеми, це її не вирішує. Вирішувати проблему треба реальними способами: поверненням цих активів, переслідуванням цих власників. А ось так ми просто вкотре заговорюємо проблему для того, щоб виглядало красиво. Так, красивий, очищений банк може бути проданим, але яким чином це зробити? Будь-яке розділення активів буде оскаржене тими ж судами. Відсутність судової реформи та правоохоронних органів – це ж нікуди не зникло.

– Стався великий витік офшорний документів – Pandora Papers. У ньому фігурують офшорні компанії нині президента Володимира Зеленського. Як взагалі ви поставилися до цієї історії?

Претензій Зеленському я би не висувала

– Я пам’ятаю, коли я на РНБО говорила про те, що нам треба робити амністію капіталів. Це базувалося на тому, що я принесла і показала документи, що весь наш великий та середній бізнес країни давним-давно був не тільки закредитований із закордону, але й мав свою корпоративну структуру, яка базувалася на зарубіжних компаніях.

Ви розумієте, вони (компанія Зеленського – ред.) були не єдиними – так працював весь бізнес в країні. І це треба було змінювати. Тому тут претензій ні Зеленському, ні його команді я би не висувала.

Що стосується відмивання 40 мільйонів доларів через рахунки компанії, ось тут, звичайно, дуже цікавий момент. І мені важко сказати, чи пройшли ці гроші як відмивання, чи ці гроші були заплачені компанії за якийсь роботу, чи знала компанія, що ці гроші мали брудне походження. Тут мені важко сказати. Але документи, які показували, говорять про те, що це факт, і ці транзакції були, і ці крадені гроші «Приватбанку» таки пройшли через компанію «95-го кварталу». Чи знала сама команда про те, що ці гроші були вкрадені? Ну, я сумніваюся, що вона знала і це навмисно робила. Знову-таки, це мої припущення.

– 8 жовтня голова СБУ Іван Баканов повідомив, що правоохоронці перевірять Петра Порошенка і вас, коли ви були на посаді очільниці НБУ, щодо причетності до справи, через яку Віктору Медведчуку оголошено підозру. Як ви можете прокоментувати цю історію?

– На пресконференцію виходить голова СБУ Баканов разом із генпрокуроркою. Вони чули щось, де Медведчук говорив про НБУ. Я намагалася послухати ці плівки, поговорити зі своїми колегами із НБУ. І всі ми однозначно дійшли висновку, що НБУ він там згадав тільки тому, що НБУ забороняв розрахунок на окупованих територіях. НБУ заважав усім, хто хотів робити такі розрахунки.

Чому він міг взагалі згадувати НБУ, тому що НБУ закрив всі банківські та небанківські установи (на окупованих територіях – ред.), у всіх відібрав ліцензії. І я вам можу сказати, що я жодного разу в житті Медведчука не бачила і не чула. Як можна розказувати, що я вступила в змову з Медведчуком?

І замість того, щоб всім нам, працівникам банку того часу видати медаль героїв України... Тому що в перший день, коли я вийшла на роботу, захопили наше Донецьке територіальне відділення НБУ. А наступного дня, на другий мій робочий день, здається, захопили Луганське відділення НБУ. І ми там боролися... А зараз хтось хоче бути розумним заднім числом.

Ви бачите, який безлад відбувається в країні

Був серпень чи вересень 2014 року. Території окупували, там наші люди. В Кабміні проходили наради – а що ми будемо з цим робити, як ми будемо робити розрахунки, як ці люди будуть платити за газ і за воду, як ми їм будемо платити пенсії. Я пам’ятаю одну із моїх перших зустрічей в МВФ, яка була в 2014 році, на річній зустрічі. Я попросила зустріч із головою центрального банку Молдови, щоб зрозуміти, як вони робили розрахунки з окупованим Придністров’ям.

Але після цього ми вирішили, навпаки, закрити ці розрахунки. А компанії вирішили перереєстровуватися в Київ. Ось і вся історія з моєї сторони. І при цьому генеральний прокурор, голова СБУ виходять і розказують про НБУ, який увійшов у зговір. Ви бачите, який безлад відбувається в країні.