Близько 130 громадян України хочуть повернутися з Афганістану – голова МЗС

Близько 130 громадян України наразі виявляють бажання повернутися з Афганістану, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він написав у своєму твітері 26 жовтня, відповідаючи на питання користувачів соцмереж.

«Зараз близько 130 хочуть повернутися. Опрацьовуємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели», – написав міністр.

Він додав, що деякі громадяни України повертаються на батьківщину самостійно. За даними Кулеби, протягом останнього місяця «понад 30 громадян та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан».

У вересні Головне управління Міністерства оборони України повідомило, що Україна евакуювала ще близько 100 людей з Афганістану.

Відтак Україна вже здійснила щонайменше шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав.