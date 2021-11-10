Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час роботи ринку в Україні – Мінагрополітики

У Міністерстві аграрної політики та продовольства повідомили, що з 1 липня і досі в Україні зареєстровано понад 40 тисяч угод, пов’язаних із правом власності на понад 100 тисяч гектарів сільгоспугідь.

«Із кожною новою угодою ринок доводить, що він цивілізований та інституційно спроможний. Урядова команда продовжує удосконалювати механізми земельної реформи та усувати труднощі учасників ринку в процесі укладення земельних правочинів», – заявив профільний мініст Роман Лещенко.

За його словами, на сьогодні є дві законодавчі ініціативи, які потребують ухвалення, і які допоможуть врегулювати дискусійні питання щодо функціонуванню ринку землі – це законопроєкт щодо оподаткування і стосовно вчинення нотаріальних дій в процесі набуття прав на земельні ділянки.

Днями Мінагрополітики повідомляло, що найбільша площа проданих земель зареєстрована у Харківській, Кіровоградській та Полтавській областях.

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1 липня офіційно стартував ринок землі в Україні. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.