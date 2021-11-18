Прикордонники назвали фейком інформацію про виявлення незаконних мігрантів у зоні відчуження

Державна прикордонна служба України заявила, що інформація про виявлення незаконних мігрантів у зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС не відповідає дійсності.

«Жодних затримань мігрантів прикордонники спільно з представниками Національної поліції у Чорнобильській зоні не здійснювали. Звертаємося до усіх громадян із проханням не розповсюджувати неправдиві новини та усвідомлювати важливість ситуації з незаконною міграцією», – заявили у прикордонслужбі.

У поліції також заперечили цю інформацію.

«Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські Вишгородщини виявили публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі. Дана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони, не було», – заявило Головне управління Національної поліції в Київській області.

Інформація про нібито затримання нелегальних мігрантів з Білорусі з’явилася ввечері 17 листопада.

11 листопада у МВС повідомили, що кордон з Білоруссю через міграційну кризу додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських.

14 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в разі необхідності у прикордонних з Білоруссю областях можуть запровадити надзвичайний стан і зводити тимчасові споруди.