Рада врегулювала використання зброї та спецзасобів прикордонниками

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про «вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України».

Рішення підтримав 271 народний депутат (представники всіх фракцій та груп, окрім «Опозиційної платформи – За життя»), проти висловилися п’ятеро, утрималися – 19.

Парламент дозволив прикордонникам використовувати «фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден» для виконання завдань із захисту кордону.

«Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення. Не є заходом примусу використання засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування)», – йдеться в документі.

При цьому засоби примусу заборонено застосовувати до жінок із ознаками вагітності, літніх людей, людей із ознаками інвалідності, малолітніх дітей. Винятки становлять ситуації «групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров'ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, або життю чи здоров'ю іншої особи, якщо відбити такий напад або опір чи усунути загрозу іншим чином неможливо».

Прикордонники також мусять попередити осіб про застосування засобів примусу в разі невиконання законних вимог, якщо таке зволікання не становитиме загрози життю та здоров’ю.

Документ також регламентує застосування працівниками Держприкордонслужби фізичного впливу та спеціальних засобів. До останніх належать, поміж інших, засоби обмеження рухомості, кийки, сльозогінні чи дратівні речовини, електрошокери, засоби зупинки транспорту, світлошумові гранати, службові собаки.

Законопроєкт ініціювала група народних депутатів від «Слуги народу» у березні 2021 року. У вересні Верховна Рада підтримала його в першому читанні.