Кулеба відповів німецьким соціал-демократам на пропозицію направити біженців із Білорусі в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що німецький депутат Нільс Шмід і його колеги, які запропонували залучити Україну до розвʼязання проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі, мають зосередитися на допомозі Києву стати членом ЄС.

«Взагалі найкращий спосіб максимально залучити Україну до будь-чого – це взяти нас у ЄС. От коли ми будемо членами Європейського союзу, тоді ми будемо стовідсотково координувати свої зусилля. Спільно нести тягар будь-якої проблеми або радість будь-якого успіху з тією ж Німеччиною», – сказав міністр в ефірі телеканалу «1+1» 17 листопада.

За словами Кулеби, ніяких офіційних пропозицій Київ не отримував.

10 листопада депутат Бундестагу Нільс Шмід, який у найбільшій парламентській фракції Соціал-демократичної партії Німеччини уповноважений коментувати питання зовнішньої політики, запропонував залучити Україну до розвʼязання проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі, повідомив німецький закордонний мовник DW.

Як сказав політик в інтервʼю медіакомпанії Deutschlandfunk 10 листопада, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС. «Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз», – сказав Шмід.

В останній тиждень загострилася ситуація на білорусько-польському кордоні. Зокрема, 15 листопада до КПП «Брузги – Кузьниця» прийшли кілька тисяч мігрантів. Вони оточили КПП та вимагали пропустити їх на територію ЄС.

Здебільшого там зібралися курди, громадяни Іраку, які перебувають на кордоні вже тиждень. Польща стягнула на кордон війська та добровольчі підрозділи і не дає їм перетнути кордон. Лише окремим мігрантам вдалося потрапити на територію Польщі, але більшість цих людей згодом були затримані.

16 листопада мігранти на білорусько-польському кордоні продовжили спроби прорватися до Польщі через колючий дріт. Вони кидали каміння та пляшки у польських силовиків. У відповідь польські силовики застосували сльозогінний газ, а потім водомети. Були повідомлення про постраждалих.