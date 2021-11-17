Російське ЗМІ розповіло про український «Моссад» та «ката» на вулицях Києва. Короткий переказ

10 листопада 2021 року Приморський суд Маріуполя взяв під варту обвинуваченого у тортурах ув'язнених колишнього начальника табору «Ізоляція» Дениса Куликовського з позивним «Палич». На суді «Палич» озвучив, що він у Києві – з 2019-го. Власне, там його й затримали 9 листопада 2021-го. Але що підозрюваний робив у столиці ці два роки? Цього українське слідство не повідомило. А напередодні російське видання «Спектр» опублікувало матеріал, у якому з посиланням на свої джерела в силових органах України розповіло версію.

Про Куликовського («Палича») Радіо Донбас.Реалії неодноразово розповідало з моменту останнього обміну полоненими (він відбувся у грудні 2019-го). Колишні в'язні свідчили про жахливі тортури у підпільній в'язниці, організованій російськими гібридними силами в Донецьку. Саму в’язницю у ЗМІ називають «останнім концтабором» Європи. «За даними Офісу генпрокурора, її за всі роки війни пройшли понад 3,5 тисячі людей, 1600 з яких цивільні. Але деякі факти про «Палича», в’язницю та її в’язнів відкрилися тільки зараз, чи були відомі вузькому колу, дотичному до теми «концтабору».

«Палич» на суді повідомив, що давно живе у Києві

Сенсаційна новина про затримання «Палича» з’явилася від СБУ 9 листопада 2021 року. Вона була проілюстрована фотографією, на якій людина з «заблюреним» обличчям стоїть з зафіксованими за спиною руками у супроводі силовиків.

Російський «Спектр» пише з посиланням на власні джерела у силових органах України, що Куликовський ці два роки нібито був під контролем СБУ. Він виходив на зв'язок з колишніми «співробітниками» з угруповання «МГБ ДНР» (яке затримувало і позбавляло волі людей) для спецслужб України.

Зокрема, «Спектр» стверджує, що Україною планувалось захоплення з грошима на території Росії бойовика Романа «Хакера» Полянюка (за їхньою версією – скарбника керівника «Центру спеціальних операцій МГБ ДНР» Василя Євдокимова із позивним «Ленін». ) На підтвердження цього російське видання вказує на перехоплення розмов, яке у січні-лютому 2021 року оприлюднив український сайт «Обозреватель» з посиланням на українську розвідку. Це справді було – але чи на записах Куликовський, тоді не повідомлялось:

Із посиланням на ці ж джерела «Спектр» твердить, що «Палич» потрапив до Києва навіть не з території ОРДЛО, а з Росії. А також, що в Україні існує група колишніх полонених «Ізоляції» та добровольців, що брали участь у війні на Донбасі, які займаються непублічною боротьбою за покарання тюремників. Їх російські журналісти порівнюють з ізраїльськими спецслужбами, які вели пошук нацистських злочинців після Другої світової війни.

Запитання, яке залишається, – чому (якщо викладене – правда) джерела у силових органах є саме в російського видання?

А що офіційно кажуть в Україні?

На питання, що «Палич» робив у Києві, допоки не відповідає ні поліція, ні СБУ. Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в ефірі Радіо Донбас Реалії сказав, що дозволу слідства на це немає.

«Поліція провела масштабні розслідування, де було задокументовано всі факти злочинів, скоєних на території «Ізоляції» – колишнього заводу у Донецьку. Крім того, 166 потерпілих упізнали своїх катів. Зафіксовано 45 учасників організованої злочинної групи у складі терористичної організації МДБ ДНР», – розповів Артем Шевченко.

Колишній полонений, письменник Станіслав Асєєв заявив, що володіє повною інформацією про перебування Куликовського у Києві, але має бути оприлюднена офіційна позиція СБУ з цього приводу, тоді можна буде остаточно відповісти на це питання.

Досі українська спецслужба не розкривала подробиць перебування Куликовського у столиці, однак Радіо Донбас.Реалії звернулося з офіційним запитом до СБУ з проханням прокоментувати справу Дениса Куликовського, а саме: чи дійсно він потрапив до Києва ще у 2019 році, яким чином опинався на підконтрольній території, та чи відбулося це з відома СБУ.Досі українська спецслужба не розкривала подробиць перебування Куликовського у столиці, однак опублікувала частину свідчень затриманого. Чоловік на відео каже, що працював «інспектором охорони» до грудня 2014 року, а потім був призначений на посаду начальника. За словами Куликовського, його завданням було «витягнути правдиві, так би мовити, свідчення». На допитах, як він стверджує, були присутні співробітники російської ФСБ і лікар, щоб «якщо затриманому стане зле, його відкачали». Куликовський розповів про тортури, які застосовували до ув’язнених, зокрема, катування електричним струмом.

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