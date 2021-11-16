МВС видало наказ про позбавлення депутата Киви нагородної зброї

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський 16 листопада підписав наказ, яким позбавив права народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву на нагородну зброю, видану у 2015 році (за тодішнього голови МВС Арсена Авакова – ред.).

«Сьогодні підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року. Кожен має пам’ятати, що зброя – це відповідальність. А мати нагородну зброю - це велика честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою», – сказав Монастирський у фейсбуці.

Він зазначив, що «будуть позбавлені права на нагородну зброю і інші особи, якщо вони порушуватимуть закон, використовувати зброю для провокаційних дій або розпалювати ненависть у суспільстві».

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Раніше сьогодні в помешканні народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви пройшли обшуки – в рамках кримінального провадження через незаконне поводження зі зброєю. Сам Кива пов’язав обшуки зі своєю політичною позицією.

Минулого місяця медіа з посиланням на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову повідомили про відкриття кримінального провадження у зв’язку з опублікованим 15 жовтня на Телеграм-каналі народного депутата Іллі Киви відеозаписом, на якому Кива стріляє в повітря з, ймовірно, автоматичної зброї. Генеральна прокурорка також заявила про наявність інших кримінальних проваджень щодо цієї особи.