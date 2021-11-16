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Новини | Політика

Кива заявив, що до нього прийшли з обшуком

Депутат заявляє, що його переслідують за «політичну позицію»

Народний депутат із фракції «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива заявив, що вранці 16 листопада до нього прийшли правоохоронці з обшуком.

«За надуманими статтями – за мою політичну позицію влада Зеленського обшукує будинок, де живе моя дитина. На мене тиснуть і йде системне кримінальне переслідування», – написав Кива у фейсбуці.

Він заявив, що влада «хоче видавити» його з країни «як опозиційного політика, який бореться за припинення війни і відновлення братніх стосунків з Росією».

Соратник Киви народний депутат Вадим Рабінович додав, що обшук почався о 6:00.

Правоохоронні відомства ситуацію поки що не коментували.

У жовтні Кива вітав із днем народження президента Росії Володимира Путіна, якого він назвав «великим правителем».

Пізніше стало відомо, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за статтею «державна зрада» щодо Киви – про це повідомили в партії УДАР, яка стала ініціатором відповідного звернення до правоохоронців.

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