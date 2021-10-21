В ОПЗЖ заперечили виключення Киви з партії

В «Опозиційній платформі – За життя» назвали «банальною провокацією», спрямованою на розкол партії, інформацію про виключення з партії Іллі Киви.

«Сьогодні в інформпросторі України була запущена чергова брехлива і брудна інформаційна кампанія, спрямована проти партії. Замовники цієї цинічної провокації і учасники дійства по дискредитації партії, використовуючи змонтоване маніпулятивне відео, спробували просувати абсолютно брехливу, недостовірну і юридично безграмотну тезу про нібито виключення Іллі Киви з «Опозиційної платформи – За життя», – йдеться в заяві.

В «ОПЗЖ» заявили, що дії «організаторів цієї провокації отримають належну оцінку керівництва і членів нашої політичної сили, а самі вони понесуть партійну відповідальність».

Раніше сьогодні Кива в коментарі Telegram-каналу Pavlovky News заявив, що його виключили з партії «Опозиційна платформа – За життя». У відео, як пишуть ЗМІ, він каже, що рішення про виключення ухвалили на конференції Полтавської обласної організації «ОПЗЖ». Кива також заявляв, що очікує виключення з фракції.

Після цього інший народний депутат від «ОПЗЖ» Ренат Кузьмін заявив, що нічого не знає про виключення Киви і що, ймовірно, це фейк.