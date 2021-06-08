Справу підозрюваного у побитті людини Киви перекваліфікували за більш легкою статтею

Справу народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви, підозрюваного у побитті людини, перекваліфікували за більш легкою статтею. Про це сам парламентар розповів у коментарі Радіо Свобода.

«Через те, що не була надана медична документація, а додаткова судмедекспертиза встановила, що жодних тілесних ушкоджень потерпілий не отримав (а це була моя позиція з самого початку), то на сьогодні стаття перекваліфікована на більш легку. І то: це зроблено тільки для того, щоб зберегти обличчя Генеральної прокуратури, яка фактично безпідставно на той момент вручила підозру не просто народному депутату, а ще й опозиційному політику. Тому сьогодні в суді справа знаходиться за статтею про дії, що завдали біль, але не завдали тілесних ушкоджень (здається, 126-та)», – розповів Кива у коментарі Радіо Свобода.

Депутат впевнений, що зможе довести свою невинуватість і обіцяє «всіх, хто причетний до цієї афери, рано чи пізно наздогнати і посадити на лаву підсудних».

22 січня 2020 року у мережі набуло розголосу відео, на якому між народним депутатом «Опозиційної платформи – За життя» ​Іллею Кивою та одним із відвідувачів столичного ресторану виник конфлікт, що закінчився бійкою.

Того ж дня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження стосовно Киви, а 8 квітня вже нова генеральна прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що депутату повідомили про підозру, однак, за її словами, він тоді відмовився поставити підпис і отримати документ.

Кива від самого початку заявляв, що став жертвою нападу: нібито, хотів утихомирити чоловіка, але отримав удар в голову.

Стаття 126 Кримінального кодексу України передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів або громадських робіт на строк до двохсот годин, або виправних робіт на строк до одного року.