Обшуки в Киви пройшли через справу про незаконне поводження зі зброєю – ДБР

Обшуки в житлі народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви пройшли в рамках кримінального провадження через незаконне поводження зі зброєю, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними пресслужби, слідчі дії почалися рано вранці 16 листопада. Вони стосуються кримінального провадження за частиною 1 статті 263: «носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу» через відео, яке народний депутат оприлюднив у жовтні.

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Минулого місяця медіа з посиланням на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову повідомили про відкриття кримінального провадження у зв’язку з опублікованим 15 жовтня на Телеграм-каналі народного депутата Іллі Киви відеозаписом, на якому Кива стріляє в повітря з, ймовірно, автоматичної зброї.

Сам Ілля Кива повідомив про обшуки раніше 16 листопада і пов’язав їх зі своєю політичною позицією.

Генеральна прокурорка також заявила про наявність інших кримінальних проваджень щодо цієї особи.