Депутату Леросу вручили ще одну підозру – ОГП

Депутату Верховної Ради Гео Леросу повідомили про підозру в умисному невиконанні судового рішення, інформує 12 листопада пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, депутат умисно не виконав рішення суду – постанову Київського апеляційного суду, якою Гео Лероса зобов’язали спростувати поширену ним недостовірну інформацію стосовно громадянина шляхом розміщення відповідної інформації на своїй сторінці у фейсбуці. Як зазначили в ОГП, підозрюваний усвідомлював обов’язковість виконання рішення, а також мав реальну можливість виконати вимоги суду в повному обсязі, однак не зробив цього.

У ДБР вказали, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж. Суд також зобов’язав депутата спростувати поширену інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст.

Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним. Однак, зауважують у відомстві, депутат умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомлений та мав для цього реальні можливості.

Після відкриття виконавчого провадження, накладення двох грошових стягнень, а також неодноразового попередження про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення державний виконавець звернувся до Державного бюро розслідувань з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

Правоохоронні органи не називають ім’я депутата. Сам Лерос повідомив, що йому «вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді». Згодом він додав, що засідання з обрання запобіжного заходу суд переніс на 16 листопада.

«За те, що не спростував пост про Дениса Єрмака! Причому моя апеляція прийнята в касації! Більш того, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду! Ви ж пам’ятаєте, як на відео Денис Єрмак торгував від імені брата державними посадами. За те, що я не спростував цей факт, який всі бачили своїми очима, вони мене теж хочуть посадити», – зазначив він.

Лерос додав, що він «жодного повідомлення про спростування не отримував від державних органів».

У серпні 2021 року Київський апеляційний суд задовольнив позов Дениса Єрмака – брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака – до народного депутата Гео Лероса про захист честі, гідності і ділової репутації.

31 травня 2021 року Печерський райсуд Києва відмовив брату керівника ОП Денису Єрмаку у задоволенні позову про захист честі, гідності і ділової репутації до позафракційного народного депутата Гео Лероса.

Денис Єрмак просив суд зобовʼязати Лероса спростувати оприлюднену на сторінці депутата у фейсбуці інформацію: «Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звісно, заробіток на державі».

Денис Єрмак у вересні 2020 року подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації після оприлюднення так званих «плівок Лероса», на яких ішлося про корупційні схеми у столиці.

11 листопада Гео Леросу повідомили про підозру за показаний 4 листопада у Верховній Раді в напрямку президента України Володимира Зеленського жест, який вважається непристойним.