Леросу «повідомлено про підозру за хуліганство у стінах парламенту» – ДБР

Депутату Верховної Ради Гео Леросу вручили письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі парламенту, повідомило 11 листопада Державне бюро розслідувань.

«4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофону. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи. Депутат при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена уряду», – йдеться в повідомленні.

Лероса підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Раніше 11 листопада сам Гео Лерос повідомив, що співробітники прокуратури та ДБР прийшли до нього, щоб повідомити про підозру.

10 листопада комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував Верховній Раді усунути позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі у п’яти пленарних засіданнях.

Покарати депутата Лероса за жест у ВР від Регламентного комітету вимагала фракція «Слуга народу».

4 листопада у парламенті народний депутат Гео Лерос показав президенту Володимиру Зеленському середній палець, що вважається непристойним жестом. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником». Президент не реагував на це, а за дорученням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Леросу відключили мікрофон. Після чого Лерос і показав цей жест у бік президента.