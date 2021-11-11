ДБР повідомило про підозру у дезертирстві начальнику охорони Януковича

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Управління державної охорони – начальнику Служби безпеки експрезидента Віктора Януковича – у дезертирстві, повідомила у четвер пресслужба ДБР.

«Слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони експрезидента Віктора Януковича. Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України. Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду», – повідомили у ДБР.

Повідомляється, що дії підозрюваного кваліфіковані за статтями про «незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб» та «дезертирство за попередньою змовою групою осіб».

У відомстві не вказали прізвища експосадовця. Водночас відомо, що начальником Служби безпеки Віктора Януковича був Костянтин Кобзар.