СБУ та ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики через постачання вугілля з окупованих територій

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань заявили 12 листопада, що повідомили про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості з 2014-го по 2016-й рік. Його підозрюють у сприянні терористичній організації.

Правоохоронці не називають імені урядовця, але цю посаду в зазначений період обіймав Володимир Демчишин.

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«Посадовець упродовж грудня 2014 – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій «Л/ДНР». Крім цього, міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками «Л/ДНР». Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 мільяри гривень», – заявляють у СБУ.

Кваліфікація справи передбачає до 15 років або довічне ув’язнення з можливістю конфіскації майна. Як зазначають правоохоронці, колишній міністр наразі за кордоном, повідомлення про підозру надіслали на його останні відомі адреси проживання.

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Демчишин наразі публічно не коментував повідомлення про підозру.

За даними правоохоронців, внаслідок цих дій бойовики отримали понад 200 мільйонів гривень. Ще одному фігуранту справи – неназваному чинному народному депутату – повідомили про підозру в цій справі 19 вересня.

Як стверджують у ДБР, загалом у цей період з окупованих територій за кошти українських державних підприємств поставили вугілля на близько 1,5 мільярда гривень.