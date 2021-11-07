Шестеро людей загинули внаслідок вибуху на шахті в Казахстані

Шість людей загинули і двоє були тяжко поранені внаслідок аварії на шахті в Казахстані, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій країни.

Вибух стався вранці 7 листопада на вугільній шахті «Абайська», якою керує ArcelorMittal Temirtau, казахський підрозділ металургійного гіганта в Карагандинській області Казахстану.

На час вибуху в шахті були 64 робітники, 56 – змогли вийти на поверхню.

В ArcelorMittal заявили, що аварія сталася через викид газу і вугілля.

На місце події направили урядову комісію.

Схожа аварія сталася на цій шахті у 2008 році, коли в результаті вибуху метану загинули 30 людей, 14 – були поранені.