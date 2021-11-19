Голова МВС вручив двом військовим нагородну зброю, яка раніше належала депутату Киві

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський 19 листопада вручив нагородну зброю двом військовослужбовцям ЗСУ – підполковникам Назару Ясінському та Сергію Сідоріну.

«Це та сама зброя, якої був позбавлений Ілля Кива (народний депутат від «ОПЗЖ» – ред.) за вчинки, що дискредитують нагородженого. І сьогодні цю зброю я передаю в руки найбільш гідних, в руки тих, для кого честь українського офіцера і честь Української держави, яку вони захищають, честь її історії, символів та героїв – понад усе», – повідомив Монастирський у фейсбуці і розмістив фото з військовослужбовцями.

Міністр зазначив, що бойовий досвід у нагороджених із 2014 року.

«У грудні 2018-го року під час виконання завдань в районі проведення ООС, розвідувальним підрозділом під командуванням підполковника Ясінського було виявлено диверсійну групу 6 осіб, яка посувалася до позицій однієї із бригад ЗСУ. Підполковник віддав наказ відкрити вогонь, відчувши на собі міць вогню українських вояків, ворог відступив. Підполковник Сідорін в листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців в районі селища Новолуганське на Донеччині, а під час операції в районі Світлодарської дуги йому вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію зіткнення на користь українських військових», – розповів Монастирський.

18 листопада у Нацполіції повідомили, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива здав нагородну зброю, видану йому у 2015 році. Це пістолети Glock-19 і АПС .

Дозволи на право зберігання і носіння нагородної зброї анульовані, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада.

Того ж дня в помешканні народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви пройшли обшуки – в рамках кримінального провадження через незаконне поводження зі зброєю. Сам Кива пов’язав обшуки зі своєю політичною позицією.

Минулого місяця медіа з посиланням на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову повідомили про відкриття кримінального провадження у зв’язку з опублікованим 15 жовтня на телеграм-каналі народного депутата Іллі Киви відеозаписом, на якому Кива стріляє в повітря з, ймовірно, автоматичної зброї. Генеральна прокурорка також заявила про наявність інших кримінальних проваджень щодо цієї особи.