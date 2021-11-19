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Голова МВС вручив двом військовим нагородну зброю, яка раніше належала депутату Киві

Зброю вручили підполковникам Назару Ясінському та Сергію Сідоріну (фото ілюстративне)

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський 19 листопада вручив нагородну зброю двом військовослужбовцям ЗСУ – підполковникам Назару Ясінському та Сергію Сідоріну.

«Це та сама зброя, якої був позбавлений Ілля Кива (народний депутат від «ОПЗЖ» – ред.) за вчинки, що дискредитують нагородженого. І сьогодні цю зброю я передаю в руки найбільш гідних, в руки тих, для кого честь українського офіцера і честь Української держави, яку вони захищають, честь її історії, символів та героїв – понад усе», – повідомив Монастирський у фейсбуці і розмістив фото з військовослужбовцями.

Міністр зазначив, що бойовий досвід у нагороджених із 2014 року.

«У грудні 2018-го року під час виконання завдань в районі проведення ООС, розвідувальним підрозділом під командуванням підполковника Ясінського було виявлено диверсійну групу 6 осіб, яка посувалася до позицій однієї із бригад ЗСУ. Підполковник віддав наказ відкрити вогонь, відчувши на собі міць вогню українських вояків, ворог відступив. Підполковник Сідорін в листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців в районі селища Новолуганське на Донеччині, а під час операції в районі Світлодарської дуги йому вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію зіткнення на користь українських військових», – розповів Монастирський.

18 листопада у Нацполіції повідомили, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива здав нагородну зброю, видану йому у 2015 році. Це пістолети Glock-19 і АПС .

Дозволи на право зберігання і носіння нагородної зброї анульовані, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада.

Того ж дня в помешканні народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви пройшли обшуки – в рамках кримінального провадження через незаконне поводження зі зброєю. Сам Кива пов’язав обшуки зі своєю політичною позицією.

Минулого місяця медіа з посиланням на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову повідомили про відкриття кримінального провадження у зв’язку з опублікованим 15 жовтня на телеграм-каналі народного депутата Іллі Киви відеозаписом, на якому Кива стріляє в повітря з, ймовірно, автоматичної зброї. Генеральна прокурорка також заявила про наявність інших кримінальних проваджень щодо цієї особи.

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