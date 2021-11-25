На кордоні з Білоруссю встановлено додаткові КПП, триває повітряний моніторинг – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що в рамках спеціальної прикордонної операції «Полісся» на кордоні з Білоруссю встановлено додаткові контрольні пости, патрулюються під’їзні шляхи та забезпечено повітряний моніторинг лінії кордону.

«Наразі посилені визначені резерви у всіх областях, що межують з Білоруссю, та продовжується облаштування місць їх дислокацій. Також проводяться заходи з укріплення кордону на напрямках ймовірних правопорушень – для цього сформовані необхідні інженерні групи. Масштабні заходи з посилення спроможностей реагування на нестандартні ситуації продовжуються», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Повідомляється, що триває підготовка до спільного тактико-спеціального навчання силовиків.

23 листопада розпочався основний етап спільної спеціальної прикордонної операції «Полісся» щодо посиленої охорони та захисту кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи.