Суд у Мінську заарештував на 10 діб фрілансера Радіо Свобода

Суд у Мінську заарештував на 10 діб фрілансера білоруської служби Радіо Свобода Андрія Кузнечика. Його звинуватили у «дрібному хуліганстві».

Подробиці справи не повідомляють. За даними білоруської служби Радіо Свобода, рішення суд ухвалив ще 26 листопада, родичам про нього повідомили пізніше.

Андрія Кузнечика затримали 25 листопада під час велосипедної прогулянки. Силовики провели у нього вдома обшук, забрали всю техніку і телефон, мобільний телефон і планшет дружини, а також гроші.

У червні 2020 року в Мінську затримали Ігоря Лосика, блогера, позаштатного консультанта Радіо Свобода з питань нових медіа. З того часу він перебуває за ґратами. Ігоря Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі «щодо представників влади і правоохоронних органів», вчиненому групою осіб, та в організації масових заворушень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

За час ув’язнення Лосик двічі оголошував голодування – після висунення нових звинувачень.

У липні 2021 року у Мінську силовики увірвалися до офісу білоруської служби Радіо Свобода. Декількох журналістів затримали, пізніше їх відпустили під підписку про невиїзд.

Наразі у Білорусі 29 представників медіа перебувають за ґратами, десятки були змушені залишити країну.