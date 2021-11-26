У Мінську затримали фрілансера Радіо Свобода

У Мінську 25 листопада фрілансер білоруської служби Радіо Свобода Андрій Кузнечик перестав виходити на зв’язок. Незабаром стало відомо, що його затримали.

Дружина Андрія Алеся Рак розповіла, що близько 17:00 він поїхав велосипедом на прогулянку, а вона з двома дітьми залишилася вдома. Досить швидко Андрій повернувся із чотирма чоловіками у цивільному, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і займатися дітьми, не заважати. Обшук був досить «інтелігентний» – мої речі та речі дітей не чіпали. Забрали всю техніку і телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші. Андрію наказали одягатися і йти за ними. З речей нічого не дозволили взяти з собою, тільки запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на пару днів», – розповіла Радіо Свобода дружина Андрія.

Вона встигла підписати документ із перерахуванням вилучених речей. На якій підставі затримали її чоловіка, вона не знає.

У червні 2020 року в Мінську затримали Ігоря Лосика, блогера, позаштатного консультанта Радіо Свобода з питань нових медіа. З того часу він перебуває за ґратами. Ігоря Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі «щодо представників влади і правоохоронних органів», вчиненому групою осіб, та в організації масових заворушень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

За час ув’язнення Лосик двічі оголошував голодування – після висунення нових звинувачень.

У липні 2021 року у Мінську силовики увірвалися до офісу білоруської служби Радіо Свобода. Декількох журналістів затримали, пізніше їх відпустили під підписку про невиїзд.

Наразі у Білорусі 29 представників медіа перебувають за ґратами, десятки були змушені залишити країну.