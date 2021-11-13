У Білорусі агентство «БелаПАН» визнали «екстремістським формуванням»

Найстаріше білоруське інформаційне агентство «БелаПАН» визнано в Білорусі «екстремістським формуванням». Екстремістським також визнано логотип агентства. На ньому зображено напис «БелаПАН» та вершник на коні червоного кольору.

Рішення про визнання агентства екстремістським формуванням ухвалило білоруське МВС. ЗМІ звертають увагу, що це другий випадок, коли рішення ухвалене не КДБ Білорусі. Раніше МВС оголосило екстремістським польський телеканал «Белсат».

«БелаПАН» – недержавне білоруське інформаційне агентство. 1991 року його створив відомий журналіст Олесь Липай.

Після виборів президента у серпні 2020 року в Мінську та інших білоруських містах розпочалися акції проти оголошеного переможцем Олександра Лукашенка. Під час протестів міліція та спецслужби затримували учасників та журналістів, які висвітлювали події за завданнями редакцій. Декілька співробітників ЗМІ отримали реальні тюремні терміни.

Влітку 2021 року в журналістів незалежних білоруських видань, зокрема у співробітників «БелаПАН», пройшли обшуки. Головного редактора агентства Ірину Левшину затримали. Вона досі перебуває у слідчому ізоляторі.