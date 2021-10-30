У Білорусі журналіста-розслідувача звинувачують у державній зраді

Білоруському журналісту-розслідувачу Денису Івашину, заарештованому за звинуваченням у втручанні в діяльність міліціонера, висунуте додаткове звинувачення – в державній зраді. Про це стало відомо з відповіді управління КДБ у Гродненській області, яке опублікувало видання «Медіазона.Білорусь».

Івашин є редактором міжнародної спільноти InformNapalm. Його затримали 12 березня у місті Гродно. У червні стало відомо, що журналіст в ув’язненні мав серцевий напад. Його щонайменше двічі відправляли до карцеру, передає телеканал «Настоящее время».

Перед арештом Івашин писав про затриманих у санаторії під Мінськом російських найманців, про колишніх службовців українського спецпідрозділу «Беркут», які брали участь у розгонах протестів у білоруських містах, він критикував владу за насильство над мирними протестувальниками.

За новою статтею йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Білоруська влада заарештувала десятки журналістів у 2021 році, закрила кілька ЗМІ та визнала екстремістськими кілька найпопулярніших у країні інтернет-видань. У щорічному Індексі свободи преси, що складається міжнародною організацією «Репортери без кордонів», країна посідає 158-ме місце зі 180. На пострадянському просторі гірше ситуація оцінюється лише в Азербайджані та Туркменистані.