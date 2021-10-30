Білорусь блокує доступ до сайту прокремлівської російської агенції

Білоруська влада заблокувала доступ до російського інформаційного агентства REGNUM. Видання висвітлює події у країнах колишнього СРСР із прокремлівських позицій. Воно стало першим суто російським засобом інформації, доступ до якого закритий Мінськом. До цього влада закривала доступ до сайту російського видання «Комсомольская правда», редакція білоруської версії якого була всередині країни.

На блокування «Регнуму» звернуло увагу 30 жовтня «Європейське радіо». Причини такого рішення не розкривалися. Автори агентства неодноразово критикували білоруську владу за антиросійську, на їхню думку, політику і закликали до тіснішої, аж до приєднання, інтеграції Москви та Мінська.

Раніше білоруська влада блокувала доступ до західних та незалежних ЗМІ, включно з сайтами редакцій Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время». «Комсомольская правда» була змушена припинити роботу в Білорусі після того, як один із журналістів газети Геннадій Можейко був заарештований владою за свій матеріал.

Мінськ посилив тиск на пресу та представників громадянського суспільства в країні після президентських виборів у серпні 2020 року. Тоді опозиція, яка не погоджується з офіційними результатами виборів, провела серію масових акцій протесту. Попри це вшосте переможцем голосування було оголошено Олександра Лукашенка.

У країні порушено тисячі кримінальних справ проти нелояльних йому громадян, десятки тисяч змушені були емігрувати. За оцінкою правозахисного центру «Вясна», станом на 30 жовтня в країні нараховується 831 політичний ув’язнений.