Росія хоче підвищити ціну на нафту для Білорусі через санкції – віцепрем’єр

Російські нафтові компанії хочуть збільшити ціну на сировину для білоруських нафтопереробних заводів. Про це віце-прем’єр Білорусі Юрій Назаров заявив у Палаті представників, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Ведемо кампанію із закупівлі нафти на наступний рік. Нам говорять: слухайте, ну ризиковано з вами працювати. Давайте за ризики піднімемо ціну. Ми обмірковуємо, переконуємо, знаходимо рішення», — озвучив Назаров причини побоювань російських підприємців.

Він, однак, не уточнив, які саме компанії наполягали на збільшенні вартості.

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Чиновник запевнив, що уряд має певні плани на випадок ухвалення п’ятого пакету західних санкцій. За його словами, Мінськ узагальнив попередній досвід економічних обмежень «дорожніх картах».

«Підприємства «Білнафтохіму» під різними санкціями від 2007 року і за цей час навчилися, скажімо так, хитрувати. По кожному відомству розроблена дорожня карта. Вона не стала. Так, немає такого алгоритму, що колись п’ятий пакет санкцій набув чинності, то вже знаємо, що робити. Але ми знаємо, як поводитися в разі подальшого поглиблення санкцій», — сказав білоруський урядовець.

Як повідомило джерело Радіо Свобода у жовтні, п’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі може бути готовий у листопаді 2021 року.