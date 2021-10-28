У користувачів в Білорусі виникли проблеми з доступом до сайту телеканалу «Настоящее время»

У Білорусі не відкривається сайт телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, під час відкриття сторінки з’являється повідомлення, що доступ до сайту обмежений Міністерством інформації Білорусі. Причина такого рішення поки що невідома. Користувачі підтверджують, що вхід заблоковано.

Наразі відомо, що сайт не відкривається у провайдера byfly та у користувачів домашнього інтернету від А1. А от через мобільний інтернет МТС сайт завантажується.

«Настоящее время» надіслало запит провайдеру byfly з проханням пояснити ситуацію.

Телеканал «Настоящее время» активно висвітлює події в Білорусі, зокрема тему протестів.

З початку року в редакціях та квартирах журналістів у Білорусі пройшло понад сто обшуків. Багато редакторів та журналістів режим Олександра Лукашенка заарештував (щонайменше 28 осіб), чимало з них покинули країну.