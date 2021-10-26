Білорусь: правозахисники повідомили про затримання близько 30 людей за підписку на «екстремістські» телеграм-канали

Правозахисний проєкт «Весна» повідомив про затримання близько 30 людей у білоруському Гомелі за нібито передплату «екстремістських» телеграм-каналів. За даними правозахисників, щодо затриманих склали протоколи за статтею «поширення, виготовлення, зберігання, перевезення інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності або пропагує таку діяльність».

На сайті «Весни» опубліковано прізвища 24 затриманих.

«Екстремістськими» у Білорусі визнано понад 100 телеграм-каналів, їхні автори публікували інформацію про протести 2020 року та критикували дії влади.

15 жовтня МВС Білорусі заявило, що збирається притягувати до кримінальної відповідальності «адміністраторів та найбільш активних передплатників» телеграм-каналів, визнаних у країні «екстремістськими».