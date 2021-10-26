У Білорусі позбавили ліцензії адвокатку політв’язнів

У Білорусі адвокатку Наталію Мацкевич виключили з колегії, про це вона сама повідомила у твітері. Раніше Мацкевич захищала в суді політв’язнів Сергія Тихановського та Віктора Бабарика.

«Ну що ж… Змінюю статус на НЕадвокат. Колеги вирішили виключити мене зі своїх гордих лав. Мені їх було шкода…» – написала юристка.

Приводом для усунення, згідно з наказом міністерства юстиції Білорусі, стала дисциплінарна справа, яку порушили проти Мацкевич.

Вона вважається однією з найавторитетніших білоруських адвокатів. Мацкевич захищала в суді колишнього кандидата у президенти Віктора Бабарика та керівника незалежної профспілки РЕП Геннадія Фединича. Також вона представляла інтереси матері зниклого білоруського політика Юрія Захаренка – Уляни Захаренко.

На момент припинення повноважень Мацкевич була адвокатом колишнього кандидата на посаду президента, блогера Сергія Тихановського, суд над яким із 24 червня у Гомелі відбувається в закритому режимі.

У Білорусі послідовно позбавляють ліцензій адвокатів, які захищають інтереси учасників протестів 2020 року.

У липні адвокатський статус втратив Дмитро Лаєвський, він також захищав кандидата в президенти Білорусі та кролишнього очільника «Бєлгазпромбанку» Віктора Бабарика, засудженого до 14 років колонії у справі про отримання хабаря.

За «систематичне порушення вимог та умов провадження адвокатської діяльності» з колегії виключили Антона Гашинського. Він захищав політолога Віталія Шклярова, медіаменеджера Андрія Александрова та громадянку Росії Софію Сапегу, а також займався справою PandaDoc.