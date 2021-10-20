У Білорусі відсторонили від роботи адвоката Віктора Бабарика та Максима Знака

У Білорусі відсторонили від адвокатської діяльності захисника Віктора Бабарика та Максима Знака – Євгенія Пильченка. Про це повідомив колишній адвокат Бабарика Дмитро Лаєвський у себе в телеграм, зазначає «Настоящее время».

Пильченка позбавили адвокатської ліцензії у жовтні. Він був четвертим адвокатом колишнього кандидата в президенти Білорусі і ексглави «Белгазпромбанка» Віктора Бабарика, засудженого до 14 років колонії у справі про отримання хабара.

«Тепер Віктор Дмитрович позбавлений можливості отримувати юридичну допомогу від обраних ним захисників. Здається, коментарі зайві», – зазначив Лаєвський.

У липні позбавили адвокатського статусу самого Лаєвского, це сталося через два дні після оголошення вироку Бабарику. 13 жовтня від роботи відсторонили ще одного захисника Бабарика – адвокатку Наталію Мацкевич.

У серпні цього року Білорусь залишив інший адвокат Бабарика Ілля Салей, якого восени минулого року звинуватили в закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці.

У Білорусі на адвокатів опозиції і демонстрантів продовжують чинити тиск, зокрема, позбавляючи їх ліцензії. Ліцензій позбавили принаймні 20 юристів.