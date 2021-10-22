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Білоруси у Львові більше розмовляють білоруською, ніж на батьківщині. Відвідують мовну школу

Школа білоруської та української мови у Львові для білорусів, які втекли від переслідувань

ЛЬВІВ – Щонеділі у Львові близько 20 білорусів збираються у мовній школі у Львові. Вони вивчають білоруську і українську мови. Заняття проводять волонтери з Білорусі та України. До групи приєднались і кілька українців.

Чому білоруси в Україні вивчають рідну мову і українську?

Костянтин приїхав у Львів у квітні цього року. Він досить гарно розмовляє українською мовою. Молодий чоловік боїться називати своє прізвище і говорити про деталі кримінальної справи, яка порушено проти нього у Білорусі. Пояснює, що виїхав з батьківщини торік у листопаді, оскільки міг опинитись за ґратами. У Львові працює дистанційно в ІТ-кампанії. Мовну школу Костянтин відвідує щонеділі.

Це питання поваги до українського народу
Костянтин

«Я вивчив українську мову, бо я тут живу. Це не просто цікаво вчити мову, але це й питання поваги до українського народу, до української землі. Якщо ти їдеш в іншу країну, то маєш вчити мову цього народу, поруч із яким живеш. У Німеччині і США люди вчать мови, але чому не вчити в Україні? Це питання культури кожної людини. А білоруська – моя рідна мова і мова мого дитинства. Вдома з батьками ми розмовляли білоруською, я ходив у білоруську школу. Приходжу сюди спілкуватись зі своїми однодумцями», – розповідає Радіо Свобода Костянтин.

Білоруську мову у школі викладає на волонтерських засадах Алесь Лозка, керівник «Товариства білоруської школи», яке чинна влада Білорусі заборонила. Алесь Лозка два місяці живе у Львові. Пенсіонер змушено покинув батьківщину. У його помешканні силовики провели обшуки, а «Товариство Білоруської школи» влада Лукашенка звинуватила в «організації і фінансуванні протестів у 2020-2021 роках».

Я не думав виїжджати
Алесь Лозка

«Під час обшуку забрали техніку, багато документів товариства, 350 доларів, які були вдома, фотоапарат, телефони мій і дружини. Я не думав виїжджати, але коли почались допити, вимушено покинув країну. Мін син – лікар, сидів у тюрмі. У Мінську залишилась родина, там усе залишилось. Викладання білоруської мови у Львові – моє головне заняття», – каже Алесь Лозка.

За його словами, сьогодні у Білорусі лише 20% школярів вивчають білоруську мову, решта – російську. А це втрата не лише мови, але й держави, культури.

Мова – захист держави

Організував мовну школу у Львові «Білоруський кризовий центр», а львів’яни допомогли з приміщенням для проведення безкоштовних занять. На уроки щонеділі приходять близько 20 осіб. Білоруські біженці кажуть, що у Львові частіше розмовляють білоруською, аніж на батьківщині.

Білоруська мова – це інструмент захисту держави
Олексій Францкевич

«У Білорусі нищиться все білоруське, всі білоруськомовні люди названі п’ятою колоною, багато змушені були виїхати. Білоруська мова – це інструмент захисту держави. Водночас, коли ти приїжджаєш в іншу країну, то повинен знати історію, вчити мову тієї держави», – говорить керівник «Білоруського кризисного центру» у Львові Олексій Францкевич, який також є головою благодійного фонду «Наш дім».

Кризовий центр працює у Львові з січня цього року. Сюди звертаються громадяни Білорусі, які покинули рідну країну через репресії з боку підконтрольних Олександрові Лукашенку органів влади. Центр допомагає втікачам у різних ситуаціях. Найбільша проблема – отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, медичну допомогу. Громадяни Білорусі, які тут тимчасово проживають, не можуть вакцинуватись від COVID-19.

Серед учнів школи і білорус Олексій Шкурдюк. Він добре розуміє українську і нею спілкується, але й відвідує уроки білоруської.

Мова – це наша спадщина
Олексій Шкурдюк

«У Львові більше розмовляю білоруською, ніж у Білорусі. Коли у 2019 році я виїжджав з країни, то білоруська там була чимось дивним. Підходиш до банкомату, а кнопка з російським написом – гладенька, відполірована пальцями, а тією, що з білоруським написом, видно, що й не користувались. Думаю, що тепер більше б мали користуватись. Мова – це наша спадщина. Мова живе, допоки є люди, які нею розмовляють. Виїзд із Білорусі посилив оте розуміння, що мова це ідентифікація з рідною землею», – говорить Олексій Шкурдюк.

Ті, хто розмовляє лише російською, не розуміють ані білоруської, ані української, тому російськомовним білорусам важче вивчати українську, зауважує у розмові з Радіо Свобода волонтер Владислав Хомич, який викладає білорусам українську мову.

Російська мова більш віддалена від білоруської
Владислав Хомич

«Більшість білорусів, на жаль, російськомовні. Російська мова більш віддалена від білоруської, ніж українська. У білоруській і українській близько 80% спільної лексики, тому ми розуміємо один одного. У мене є білоруське коріння, моя бабуся жила у західній частині Білорусі. Потім переїхала на Волинь. Частково себе вважаю білорусом і українцем», – каже Владислав Хомич, який відвідує заняття білоруської.

На сьогодні на Львівщині близько 600 громадян Білорусі отримали посвідки на тимчасове проживання в Україні. Щотижня, за даними кризисного центру, у Львів приїжджають кілька туристичних автобусів із Білорусі і з кожного залишаються по 5-10 білорусів. Це люди різного віку і професій. Більшість хоче перечекати в Україні складну ситуація, яка є в їхній країні, щоб уникнути тюрми і переслідувань, зберегти життя, для когось Львів є тимчасовим місцем перед виїздом у Європу.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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