Білоруські силовики затримали представницю телеканалу «Белсат» Ірину Славникову

Уночі 30 жовтня у мінському аеропорту силовики затримали представницю телеканалу «Белсат» у Білорусі Ірину Славникову. Вона прилетіла з Єгипту, родичі, які зустрічали її, не змогли її дочекатися, повідомляє «Белсат».

Заступник директора телеканалу «Белсат» Олексій Дзиковицький написав у фейсбуці, що Славникова була затримана разом із чоловіком Олександром Лойком. За останніми даними, обоє перебувають в ізоляторі на вулиці Окрестіна, куди під час масових акцій протесту силовики привозили затриманих демонстрантів.

«Белсат» – супутниковий телеканал, створений за договором Міністерства закордонних справ Польщі та Польського громадського телебачення (TVP) у 2007 році. Мовлення ведеться переважно білоруською мовою.

«Белсат» активно висвітлює протести у Білорусі. Багато журналістів неодноразово опинялися під судом та арештом. У листопаді 2020 року журналістки телеканалу Катерина Андрєєва та Дар’я Чульцова були заарештовані за трансляцію мирної акції пам’яті вбитого невстановленими особами Романа Бондаренка, у лютому 2021 року їх було засуджено до двох років позбавлення волі.

У липні 2021 року інформаційні ресурси телеканалу «Белсат» – його сайт та сторінки у соцмережах – визнані екстремістськими.