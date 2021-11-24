У Білорусі визнали «екстремістським» найстаріше видання країни

Білоруська влада визнала телеграм-канал і соціальні мережі видання «Наша Нива» «екстремістськими матеріалами». Рішення ухвалили 23 листопада, коли найстарішому білоруському виданню виповнилося 115 років.

Ухвала передбачає до семи років позбавлення волі будь-кому, хто опублікує чи перепостить матеріали «Нашої Ниви».

Білоруська влада заблокувала інтернет-газету в липні та заарештувала її головного редактора Ягора Марціновича і журналіста Андрія Скурка. Обидва залишаються під вартою.

Загалом 29 білоруських журналістів перебувають під арештом, відбувають покарання або очікують суду, повідомила Білоруська асоціація журналістів.

Десятки новинних веб-сайтів були заблоковані в Білорусі, а незалежні ЗМІ закриті в рамках масштабного придушення мас медіа після безпрецедентних протестів, спровокованих президентськими виборами в серпні 2020 року. За підсумками цих виборів переможцем оголосили Олександра Лукашенка, для якого це вже шостий термін. Опозиція і Захід кажуть, що голосування було сфальсифіковане, щоб Лукашенко міг зберегти владу.

Уряд Лукашенка жорстоко придушив протести, заарештувавши тисячі людей і змусивши більшість провідних діячів опозиції виїхати з країни.

Влада також визнала екстремістськими сотні опозиційних Telegram-каналів і сайтів соціальних мереж, і будь-кому, хто користується такими сайтами, може загрожувати тюремний термін або штраф.